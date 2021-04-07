Защита Фургала попросила освободить его из СИЗО из-за коронавируса
Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала попросили отпустить его из СИЗО, чтобы он мог пройти полноценное лечение от коронавируса. Представители защиты экс-губернатора просят изменить ему меру пресечения на домашний арест или любую другую, не связанную с лишением свободы.
Адвокат Фургала Михаил Карапетян рассказал, что защита не знает, где оказывают медицинскую помощь их подзащитному. После выздоровления бывший губернатор продолжит ознакомление с материалами уголовного дела не в условиях следственного изолятора, где существует множество ограничений, а в кабинете у следователя, - рассказал ТАСС представитель защиты. Адвокат Борис Кожемякин заявил «Интерфаксу», что надеется, что этот вопрос решится в понедельник, 12 апреля в Мосгорсуде, где будет рассматриваться апелляционная жалоба на продление меры пресечения Фургалу.
Политик с 9 июля находится в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Вину экс-губернатор не признает.
Запрещенный в служении протодиакон РПЦ Андрей Кураев в эфире НСН сравнил арестованного за поддержку Фургала священника с Николаем-чудотворцем.
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