«Надо играть по правилам»: Прилепин заявил о переходе Стрелковым красных линий
Писатель Захар Прилепин прокомментировал уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Донецкой республики Игоря Стрелкова (Гиркина). Политик дал интервью журналистке Ксении Собчак.
«По правилам потому что надо играть. Есть красные линии – и в Германии, и в США, и в Израиле, и их не принято переходить. А он сделал заступ», – сказал Прилепин.
Писатель заявил, что Стрелков находился на связи с бывшими коллегами по Федеральной службе безопасности (ФСБ). Они могли объяснить экс-министру обороны ДНР, что можно делать, а как вести себя не следует, считает Прилепин.
Стрелкова задержали 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Telegram. Экс-министру обороны ДНР грозит до пяти лет лишения свободы.
На прошлой неделе Стрелков объявил о намерении участвовать в предстоящих выборах президента России. Он призвал своих сторонников сформировать штаб по выдвижению, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru