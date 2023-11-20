«Надо играть по правилам»: Прилепин заявил о переходе Стрелковым красных линий

«По правилам потому что надо играть. Есть красные линии – и в Германии, и в США, и в Израиле, и их не принято переходить. А он сделал заступ», – сказал Прилепин.

Писатель заявил, что Стрелков находился на связи с бывшими коллегами по Федеральной службе безопасности (ФСБ). Они могли объяснить экс-министру обороны ДНР, что можно делать, а как вести себя не следует, считает Прилепин.

Стрелкова задержали 21 июля. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Telegram. Экс-министру обороны ДНР грозит до пяти лет лишения свободы.

На прошлой неделе Стрелков объявил о намерении участвовать в предстоящих выборах президента России. Он призвал своих сторонников сформировать штаб по выдвижению, напоминает «Радиоточка НСН».

