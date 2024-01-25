«Манлий Капитолийский»: Адвокат заявил, что приговор Стрелкову будет обжалован

«Приговор, безусловно, немедленно будет обжалован. Это безобразный судебный акт, не имеющий ничего общего с правосудием. Расцениваю этот суровый приговор патриоту Стрелкову как месть со стороны тех людей во власти, которые спят и видят, чтобы продать Россию с потрохами. В мировой истории, пожалуй, есть только один подобный пример, когда честного военного, готового отдать жизнь за Родину, устраняли, опасаясь его влияния. Это история с Манлием Капитолийским в Древнем Риме», - сказал Молохов.

По словам адвоката, его подзащитный воспринял приговор «стойко, как солдат». Молохов уточнил, что приговор был вынесен по обвинению, не связанном с Крымом. Вероятно, свою роль сыграл другой пост о снабжении ополченцев.

Слушания проходили в закрытом режиме, но оглашение резолютивной части приговора открыли для публики. Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете после двух постов в Telegram-канале: по поводу проблематики, связанной с Крымом, и о довольствии военнослужащих. 21 июля 2023 года Стрелкова задержали. Своей вины он не признал.

Марк Манлий, вошедший в историю под прозвищем Капитолийский, был одним из лучших воинов своего времени. По словам античных авторов, в 400−390 годы до н. э. он принял участие в многочисленных походах и получил ряд государственных наград. Звездным часом Манлия стала оборона Рима в 390 году до н. э.

Подвиг сделал Манлия известным. Герой решил использовать свою популярность и богатство, чтобы добиться поддержки народа и настроить его против сенаторов. Один из примеров приводит Тит Ливий. Однажды Манлий встретил центуриона, которого вели в тюрьму за долги. Полководец заплатил за него и тут же начал говорить о высокомерии сенаторов. Разве ради этого, сокрушался Манлий, он спасал Рим. Впечатленный центурион, ветеран многих кампаний, присоединился к сторонникам полководца.