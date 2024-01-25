«Манлий Капитолийский»: Адвокат заявил, что приговор Стрелкову будет обжалован
В мировой истории есть только один подобный пример, когда честного военного, готового отдать жизнь за Родину, устраняли, опасаясь его влияния, отметил в эфире НСН Александр Молохов.
Адвокат экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов в разговоре с НСН заявил, что приговор будет немедленно обжалован.
Ранее Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам заключения по делу о призывах к экстремизму. Ему также запретили в течение трех лет администрировать сайты в интернете. Прокурор просил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима при максимально возможных пяти годах.
«Приговор, безусловно, немедленно будет обжалован. Это безобразный судебный акт, не имеющий ничего общего с правосудием. Расцениваю этот суровый приговор патриоту Стрелкову как месть со стороны тех людей во власти, которые спят и видят, чтобы продать Россию с потрохами. В мировой истории, пожалуй, есть только один подобный пример, когда честного военного, готового отдать жизнь за Родину, устраняли, опасаясь его влияния. Это история с Манлием Капитолийским в Древнем Риме», - сказал Молохов.
По словам адвоката, его подзащитный воспринял приговор «стойко, как солдат». Молохов уточнил, что приговор был вынесен по обвинению, не связанном с Крымом. Вероятно, свою роль сыграл другой пост о снабжении ополченцев.
Слушания проходили в закрытом режиме, но оглашение резолютивной части приговора открыли для публики. Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете после двух постов в Telegram-канале: по поводу проблематики, связанной с Крымом, и о довольствии военнослужащих. 21 июля 2023 года Стрелкова задержали. Своей вины он не признал.
Марк Манлий, вошедший в историю под прозвищем Капитолийский, был одним из лучших воинов своего времени. По словам античных авторов, в 400−390 годы до н. э. он принял участие в многочисленных походах и получил ряд государственных наград. Звездным часом Манлия стала оборона Рима в 390 году до н. э.
Подвиг сделал Манлия известным. Герой решил использовать свою популярность и богатство, чтобы добиться поддержки народа и настроить его против сенаторов. Один из примеров приводит Тит Ливий. Однажды Манлий встретил центуриона, которого вели в тюрьму за долги. Полководец заплатил за него и тут же начал говорить о высокомерии сенаторов. Разве ради этого, сокрушался Манлий, он спасал Рим. Впечатленный центурион, ветеран многих кампаний, присоединился к сторонникам полководца.
Манлий явно стремился к власти. Более того, он обвинил сенаторов в краже галльского золота. Для разрешения кризиса в столицу был вызван занимавший пост диктатора Марк Фурий Камилл. Прибыв в Рим, Камилл поставил кресло в Комиции (месте народного собрания) и приказал явиться Манлию. Тот явился с толпой сторонников. Камилл потребовал от него предъявить доказательства сокрытия сенаторами золота или сознаться во лжи. Манлий отказался говорить и был арестован.
Простые римляне были недовольны арестом своего героя. Защитники полководца напоминали о его военных заслугах и даже вынесли добытые им доспехи врагов. С небольшим перевесом на суде победило обвинение. Манлий был сброшен с Тарпейской скалы. Его дом разрушили, а родичам запретили называть именем Марк сыновей в роду Манлиев, передает «Радиоточка НСН».
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