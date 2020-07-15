России предложили не признавать победу Лукашенко на выборах
Белорусский политолог в эфире НСН заявил, что признание Россией результатов президентских выборов в Белоруссии может иметь негативные последствия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что выборы в Белоруссии являются суверенным делом Минска, и Москва не будет вмешиваться в этот процесс.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, что Россия не желает вмешиваться в выборы в Белоруссии. Вместе с тем он заявил, что действующий глава государства Александр Лукашенко сознательно не допускает к участию своих конкурентов.
«Дмитрий Песков абсолютно прав. Россия не вмешивается в выборы в республике, нет ни одного доказательного факта. При этом Александр Лукашенко и его подопечные всяческими силами пытаются втянуть Россию в эти выборы. Предпринимается огромное количество попыток, они обвиняли и "Газпром", и российских олигархов. Это происходит, потому что Лукашенко имеет низкий рейтинг в обществе, менее 10%, он находится на историческом минимуме. Выиграть честные выборы он не в состоянии. Вчера был отказ в регистрации двум основным соперникам, которых он испугался. В этих условиях говорить, что в Белоруссии проходят какие-то выборы, бессмысленно. Они закончились вчера. Девятого августа будет просто спецоперация по объявлению результатов заранее заготовленного протокола, где Лукашенко получит 97% поддержки», - заявил Дмитрий Болкунец.
Собеседник НСН призвал Россию отказаться от направления наблюдателей в Белоруссию, чтобы не подписываться под заведомо неверными результатами:
«Российские политики молчат и это вызывает определенного рода тревогу, потому что, получается, Россия подписывается под тем беззаконием, которое в Белоруссии сегодня происходит. Идеально было бы России отказаться от направления наблюдателей на белорусские выборы, это стало бы возможностью для России в таком случае не делать оценки по итогам выборов, иначе тогда придется эти выборы признать. И весь негативный эффект и антирейтинг Лукашенко могут распространиться на Россию, это будет иметь крайне печальные последствия», - считает политолог.
Ранее сообщалось, что ЦИК Белоруссии отказался регистрировать экс-руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Причиной отказа в регистрации стало несоответствие декларации о доходах и имуществе, а также участие иностранной организации в избирательной кампании Бабарико.
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