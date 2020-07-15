России предложили не признавать победу Лукашенко на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что выборы в Белоруссии являются суверенным делом Минска, и Москва не будет вмешиваться в этот процесс.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН подтвердил, что Россия не желает вмешиваться в выборы в Белоруссии. Вместе с тем он заявил, что действующий глава государства Александр Лукашенко сознательно не допускает к участию своих конкурентов.

«Дмитрий Песков абсолютно прав. Россия не вмешивается в выборы в республике, нет ни одного доказательного факта. При этом Александр Лукашенко и его подопечные всяческими силами пытаются втянуть Россию в эти выборы. Предпринимается огромное количество попыток, они обвиняли и "Газпром", и российских олигархов. Это происходит, потому что Лукашенко имеет низкий рейтинг в обществе, менее 10%, он находится на историческом минимуме. Выиграть честные выборы он не в состоянии. Вчера был отказ в регистрации двум основным соперникам, которых он испугался. В этих условиях говорить, что в Белоруссии проходят какие-то выборы, бессмысленно. Они закончились вчера. Девятого августа будет просто спецоперация по объявлению результатов заранее заготовленного протокола, где Лукашенко получит 97% поддержки», - заявил Дмитрий Болкунец.