Белорусский ЦИК не пустил Бабарико на президентские выборы

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина зачитала письмо из комитета Госконтроля страны, в котором сказано, что Бабарико якобы руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».

Причиной отказа в регистрации стало несоответствие декларации о доходах и имуществе, а также участие иностранной организации в избирательной кампании Бабарико.

При этом 13 июля доверенным лицам Бабарико сообщили, что формальных причин для отказа в регистрации кандидатом на выборы главы государства нет.

Бабарико собрал за своё выдвижение 367179 подписей, действительными ЦИК признал 165774 из них.

Как напоминает «Газета.ру», Бабарико находится в СИЗО по обвинению в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.

