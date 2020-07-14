Белорусский ЦИК не пустил Бабарико на президентские выборы

ЦИК Белоруссии отказался регистрировать экс-руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии, сообщил портал tut.by. СМИ называли его главным конкурентом действующего лидера Александра Лукашенко, однако позже в отношении бывшего банкира завели уголовное дело.

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Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина зачитала письмо из комитета Госконтроля страны, в котором сказано, что Бабарико якобы руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».

Причиной отказа в регистрации стало несоответствие декларации о доходах и имуществе, а также участие иностранной организации в избирательной кампании Бабарико.

При этом 13 июля доверенным лицам Бабарико сообщили, что формальных причин для отказа в регистрации кандидатом на выборы главы государства нет.

Бабарико собрал за своё выдвижение 367179 подписей, действительными ЦИК признал 165774 из них.

Как напоминает «Газета.ру», Бабарико находится в СИЗО по обвинению в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.

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ФОТО: Фото со страницы Виктора Бабарико в "Инстаграме"
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаБелоруссия
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