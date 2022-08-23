Запорожская ВГА заявила о готовности предоставить доказательства обстрелов ЗАЭС Украиной

Власти Запорожской области собрали материалы, доказывающие обстрелы Запорожской атомной электростанции украинскими войсками, и готовы направить данные в ООН. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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По его словам, доказательная база собрана и может быть незамедлительно направлена в международную организацию, пишет РИА ФАН.

«Весь мир должен узнать о причастности киевского режима к обстрелам атомной станции», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, ВГА готова предоставить документы о видах вооружения, с помощью которого ВСУ ведут обстрелы ЗАЭС, заключения баллистической экспертизы. Кроме того, местные власти готовы показать фрагменты выпущенных по территории станции снарядов и ракет, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНАЭСОбстрелУкраина
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