Россия запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

По его словам, это связано с «непрекращающимися украинскими провокациями в отношении станции».

«Мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности». Попросили выступить на нём Генсека ООН Антониу Гутерреша. Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа», – уточнил Полянский.

Он также добавил, что 24 августа в 17:00 мск пройдет ещё одно заседание по Украине, которое запросили западные государства.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что ждёт от Гутерреша разъяснений сути предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС.

