Россия запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале заявил, что Россия запросила проведение 23 августа срочного заседания СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.
По его словам, это связано с «непрекращающимися украинскими провокациями в отношении станции».
«Мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности». Попросили выступить на нём Генсека ООН Антониу Гутерреша. Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа», – уточнил Полянский.
Он также добавил, что 24 августа в 17:00 мск пройдет ещё одно заседание по Украине, которое запросили западные государства.
Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что ждёт от Гутерреша разъяснений сути предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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