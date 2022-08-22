Россия запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале заявил, что Россия запросила проведение 23 августа срочного заседания СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Гутерреш заявил о невиданной опасности ядерной войны

По его словам, это связано с «непрекращающимися украинскими провокациями в отношении станции».

«Мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности». Попросили выступить на нём Генсека ООН Антониу Гутерреша. Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа», – уточнил Полянский.

Он также добавил, что 24 августа в 17:00 мск пройдет ещё одно заседание по Украине, которое запросили западные государства.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что ждёт от Гутерреша разъяснений сути предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
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