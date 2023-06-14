Западные делегации ОБСЕ покинули зал при показе оcколков HIMARS

Делегации западных стран ОБСЕ покинули зал заседаний во время демонстрации российской стороной осколков от снарядов HIMARS, которыми Украина обстреливает Донецк. Об этом сообщил глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его мнению, представителям Запада «невыносимо слышать реальные факты, подтверждающие причастность Запада к военным преступлениям Украины», передает РИА Новости.

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Гаврилов утверждает, что подобная ситуация подтверждает, что «страны Запада — не просто спонсоры, но соучастники творимого Киевом в течение девяти лет беспредела в Донбассе».

Он также пояснил, что демонстрацией осколков Россия хотела показать, что европейцы потакают бесчеловечной политике.

Россия утверждает, что одна из целей военной операции, которую она проводит на Украине, прекращение «геноцида» жителей Донбасса со стороны Киева.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:СпецоперацияОБСЕ

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