Западные делегации ОБСЕ покинули зал при показе оcколков HIMARS

Делегации западных стран ОБСЕ покинули зал заседаний во время демонстрации российской стороной осколков от снарядов HIMARS, которыми Украина обстреливает Донецк. Об этом сообщил глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его мнению, представителям Запада «невыносимо слышать реальные факты, подтверждающие причастность Запада к военным преступлениям Украины», передает РИА Новости.