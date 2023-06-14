Западные делегации ОБСЕ покинули зал при показе оcколков HIMARS
Делегации западных стран ОБСЕ покинули зал заседаний во время демонстрации российской стороной осколков от снарядов HIMARS, которыми Украина обстреливает Донецк. Об этом сообщил глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его мнению, представителям Запада «невыносимо слышать реальные факты, подтверждающие причастность Запада к военным преступлениям Украины», передает РИА Новости.
Гаврилов утверждает, что подобная ситуация подтверждает, что «страны Запада — не просто спонсоры, но соучастники творимого Киевом в течение девяти лет беспредела в Донбассе».
Он также пояснил, что демонстрацией осколков Россия хотела показать, что европейцы потакают бесчеловечной политике.
Россия утверждает, что одна из целей военной операции, которую она проводит на Украине, прекращение «геноцида» жителей Донбасса со стороны Киева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека пострадали из-за обстрела в Брянской области
- Собянин: Территория Филинского верхового болота в САО получит статус особо охраняемой
- Лукашенко заявил, что послал на хрен предлагавшую переговоры украинскую делегацию
- Элтон Джон заработает более миллиарда долларов в прощальном туре
- Западные делегации ОБСЕ покинули зал при показе оcколков HIMARS
- В одном из районов Сочи ввели режим ЧС из-за потопа
- Суд оставил в СИЗО обвиняемую в злоупотреблении полномочиями экс-замминистра Ярилову
- Грузия отказалась заморозить российские активы
- В Ростовской области после пожара на ГРЭС без электричества остались около 350 тыс. человек
- Мурашко призвал сузить основания для смены пола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru