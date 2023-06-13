Экс-советник НАТО заявил о переломном моменте на Украине
В украинском конфликте наступает переломный момент. Такое мнение в интервью изданию Omerta высказал бывший офицер разведки Швейцарии и экс-советник НАТО Жак Бо.
«Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома», - считает военный.
Он призвал подумать о возможности возобновления переговоров. Западные политики не хотят содействовать диалогу России и Украины, констатировал экс-советник НАТО.
По словам Бо, неудачные атаки украинской армии привели к росту недовольства в стране. Напряженность зреет и в окружении президента Владимира Зеленского, добавил эксперт.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ стало испытанием для Киева. Он полагает, что Киев нуждается в новых поставках западного оружия, передает «Радиоточка НСН».
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