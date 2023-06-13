Экс-советник НАТО заявил о переломном моменте на Украине

В украинском конфликте наступает переломный момент. Такое мнение в интервью изданию Omerta высказал бывший офицер разведки Швейцарии и экс-советник НАТО Жак Бо.

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«Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома», - считает военный.

Он призвал подумать о возможности возобновления переговоров. Западные политики не хотят содействовать диалогу России и Украины, констатировал экс-советник НАТО.

По словам Бо, неудачные атаки украинской армии привели к росту недовольства в стране. Напряженность зреет и в окружении президента Владимира Зеленского, добавил эксперт.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ стало испытанием для Киева. Он полагает, что Киев нуждается в новых поставках западного оружия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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