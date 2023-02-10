СМИ: Запад подал Зеленскому тревожный сигнал по поводу поставок оружия
Западные политики послали президенту Владимиру Зеленскому тревожный сигнал по поводу военной помощи, сообщают украинские СМИ.
По их данным, Зеленскому не удалось убедить западные страны предоставить Киеву истребители.
Это говорит о нарастании проблем для ВСУ, полагают журналисты. Они отметили, что у украинской армии заканчиваются запасы техники и боеприпасов.
Россия увеличит производство вооружений в ответ на поставки западного оружия Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает НСН.
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