СМИ: Запад подал Зеленскому тревожный сигнал по поводу поставок оружия

По их данным, Зеленскому не удалось убедить западные страны предоставить Киеву истребители.

Это говорит о нарастании проблем для ВСУ, полагают журналисты. Они отметили, что у украинской армии заканчиваются запасы техники и боеприпасов.

Россия увеличит производство вооружений в ответ на поставки западного оружия Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает НСН.

