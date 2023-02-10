СМИ: Запад подал Зеленскому тревожный сигнал по поводу поставок оружия

Западные политики послали президенту Владимиру Зеленскому тревожный сигнал по поводу военной помощи, сообщают украинские СМИ.

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По их данным, Зеленскому не удалось убедить западные страны предоставить Киеву истребители.

Это говорит о нарастании проблем для ВСУ, полагают журналисты. Они отметили, что у украинской армии заканчиваются запасы техники и боеприпасов.

Россия увеличит производство вооружений в ответ на поставки западного оружия Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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