Медведев: Никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было

Никакого удара по кортежу в Одессе не было. Об этом в своём Telegra-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

СМИ: Мощный взрыв прогремел в одесском порту

Комментируя информацию в СМИ о якобы ударе по кортежу украинского президента Владимира Зеленского, он указал, что такая задача перед войсками не стояла.

«Была бы цель поставлена – попали бы... Но вот досадно всё равно как-то», - заключил Медведев.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Зеленский находился в Одессе 6 марта, когда в городе произошёл взрыв, сообщает RT. Сам украинский лидер заявил, что «не только слышал, но и видел удар».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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