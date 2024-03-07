Медведев: Никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было

Комментируя информацию в СМИ о якобы ударе по кортежу украинского президента Владимира Зеленского, он указал, что такая задача перед войсками не стояла.

«Была бы цель поставлена – попали бы... Но вот досадно всё равно как-то», - заключил Медведев.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Зеленский находился в Одессе 6 марта, когда в городе произошёл взрыв, сообщает RT. Сам украинский лидер заявил, что «не только слышал, но и видел удар».

