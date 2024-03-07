Медведев: Никакого удара по кортежу Зеленского в Одессе не было
Никакого удара по кортежу в Одессе не было. Об этом в своём Telegra-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Комментируя информацию в СМИ о якобы ударе по кортежу украинского президента Владимира Зеленского, он указал, что такая задача перед войсками не стояла.
«Была бы цель поставлена – попали бы... Но вот досадно всё равно как-то», - заключил Медведев.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Зеленский находился в Одессе 6 марта, когда в городе произошёл взрыв, сообщает RT. Сам украинский лидер заявил, что «не только слышал, но и видел удар».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru