Молдавия решила денонсировать ряд соглашений с СНГ

Соглашение о стратегических вооруженных силах было подписано 30 декабря 1991 года. Власти назвали своевременным выход из него, так как Молдавия не является ядерной державой, и будет делать акцент на развитии в экономике.

Также Кишинев планирует денонсировать договор о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Этот документ был подписан в январе 1993 года.