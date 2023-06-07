Молдавия решила денонсировать ряд соглашений с СНГ

Молдавия расторгнет соглашения с Содружеством независимых государств (СНГ) о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стратегических вооруженных силах. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соглашение о стратегических вооруженных силах было подписано 30 декабря 1991 года. Власти назвали своевременным выход из него, так как Молдавия не является ядерной державой, и будет делать акцент на развитии в экономике.

Также Кишинев планирует денонсировать договор о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Этот документ был подписан в январе 1993 года.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:СНГМолдавия

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