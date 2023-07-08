В Молдавии допустили отказ страны от военного нейтралитета
Молдавия может пересмотреть положения своей конституции о военном нейтралитете. Об этом в интервью порталу Reservistenverband заявил бывший министр иностранных дел республики Аурелиу Чокой.
Дипломат допустил вступление Молдавии в НАТО в будущем. Это решение будет зависеть от прямых военных угроз, с которыми столкнется республика, уточнил экс-глава МИД.
«Если окажется, что риски непосредственные, я не исключаю, что мы можем прибегнуть к пересмотру статуса военного нейтралитета страны», - подчеркнул он.
Чокой обратил внимание на необходимость модернизации армии Молдавии. Вооруженные силы должны быть способны защитить безопасность и территориальную целостность страны, резюмировал дипломат.
В эфире Radio Chișinău секретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Владимир Кук заявил об отсутствии контактов Москвы и Кишинева на высоком уровне. По его словам, диалог поддерживается по линии посольств и министерств, сообщает «Радиоточка НСН».
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