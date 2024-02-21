Вячеслав Дацик отправится в зону СВО вместе с сыном
Боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик подписал в Ханты-Мансийске новый бессрочный контракт с Минобороны РФ, сообщает ТАСС.
Представитель 44-летнего спортсмена отметил, что он сменит подразделение, в составе которого будет служить.
Также собеседник агентства указал, что Дацик отправится в зону проведения спецоперации вместе с сыном Ярославом, который проходит службу в ВДВ.
Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не намерены подписывать декларации с осуждением СВО ради участия в турнирах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru