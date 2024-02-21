Вячеслав Дацик отправится в зону СВО вместе с сыном

Боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик подписал в Ханты-Мансийске новый бессрочный контракт с Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

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Представитель 44-летнего спортсмена отметил, что он сменит подразделение, в составе которого будет служить.

Также собеседник агентства указал, что Дацик отправится в зону проведения спецоперации вместе с сыном Ярославом, который проходит службу в ВДВ.

Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не намерены подписывать декларации с осуждением СВО ради участия в турнирах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпортсменыСпецоперацияВячеслав Дацик

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