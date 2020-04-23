Замглавы Минпромторга уволен с должности после дебоша в аэропорту
Заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников уволен с должности после дебоша в ижевском аэропорту. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
В распоряжении указывается, что причиной решение является сокращение данной позиции в ведомстве.
Ранее президиум Генсовета «Единой России» (ЕР) исключил Овсянникова из партии, назвав действия Овсянникова в аэропорту Ижевска несовместимыми с этическими нормами ЕР.
Инцидент в ижевском аэропорту произошел 5 апреля. Сообщалось, что замминистра начал ругаться с использованием нецензурной лексики на паспортном контроле, отказался предъявить документы и был задержан.
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