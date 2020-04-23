Замглавы Минпромторга уволен с должности после дебоша в аэропорту

В распоряжении указывается, что причиной решение является сокращение данной позиции в ведомстве.

Ранее президиум Генсовета «Единой России» (ЕР) исключил Овсянникова из партии, назвав действия Овсянникова в аэропорту Ижевска несовместимыми с этическими нормами ЕР.

Инцидент в ижевском аэропорту произошел 5 апреля. Сообщалось, что замминистра начал ругаться с использованием нецензурной лексики на паспортном контроле, отказался предъявить документы и был задержан.

