Замглавы Следственного комитета Сорочкин снят с должности

Заместитель главы Следственного комитета Александр Сорочкин освобожден от должности и уволен с военной службы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что указ вступил в силу с 22 апреля.

По данным РИА Новости, Сорочкин был руководителем Главного военного следственного управления с 2011 года. Причины его увольнения не уточняются.

