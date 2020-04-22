Замглавы Следственного комитета Сорочкин снят с должности
22 апреля 202022:20
Заместитель главы Следственного комитета Александр Сорочкин освобожден от должности и уволен с военной службы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что указ вступил в силу с 22 апреля.
По данным РИА Новости, Сорочкин был руководителем Главного военного следственного управления с 2011 года. Причины его увольнения не уточняются.
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22 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru