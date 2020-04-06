Минпромторг пообещал разобраться в скандале с замминистра Овсянниковым

Министерство промышленности и торговли РФ проведёт внутреннее расследование после инцидента с замглавы ведомства Дмитрием Овсянниковым в аэропорту Ижевска. Как сообщали СМИ, мужчина с удостоверением личности на имя Овсянникова обругал стражей порядка, когда его отказались пропустить на посадку без электронного или бумажного посадочного талона.

«Правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона», - приводит АГН «Москва» комментарий Минпромторга. В ведомстве заявили, что подобное поведение по отношению в стражам порядка — это нарушение кодекса этики госслужащих.

В министерстве также считают, что сейчас нужно с пониманием относиться к дополнительным ограничениям, введённым в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Овсянников устроил скандал, возвращаясь из Ижевска в Москву 5 апреля. Из заявления самого Овсянникова, которое цитирует РЕН ТВ, следует, что чиновник ездил в Удмуртию к отцу. «Впервые столкнулся с требованием предьявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска - это, что называется, перегнуть палку», - говорится в тексте.

В итоге Овсянников всё же прилетел в Москву. По некоторым данным, в Ижевске на него составили протокол об административном правонарушении.

