Замглавы МИД России и посол США в Москве обсудили ситуацию в Афганистане

Отмечается, что встреча состоялась по инициативе американской стороны. Моргулов и Салливан обменялись мнениями «по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

