Замглавы МИД России и посол США в Москве обсудили ситуацию в Афганистане
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов принял посла США в Москве Джона Салливана. Дипломаты обсудили ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД России.
Отмечается, что встреча состоялась по инициативе американской стороны. Моргулов и Салливан обменялись мнениями «по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане».
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Экс-посла Швейцарии в России обвинили в домогательствах
- Замглавы МИД России и посол США в Москве обсудили ситуацию в Афганистане
- «Автоваз» с 23 августа приостановит производство из-за дефицита компонентов
- Зеленский захотел выпить бокал шампанского в Крыму
- Европарламент обнародовал данные о числе внутренних беженцев Афганистана
- Официальный представитель «Талибана» случайно дал интервью израильскому телеканалу
- Патрушев рассказал о предотвращённых в Сибири терактах
- Столичный суд оштрафовал Google еще на два миллиона рублей за неудаление контента
- Лидер талибов приказал освободить всех политзаключенных
- В Тюмени обнаружили тело пропавшей в июне школьницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru