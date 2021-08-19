Замглавы МИД России и посол США в Москве обсудили ситуацию в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов принял посла США в Москве Джона Салливана. Дипломаты обсудили ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД России.

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Отмечается, что встреча состоялась по инициативе американской стороны. Моргулов и Салливан обменялись мнениями «по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:МИД РоссииПосол США в РоссииАфганистан
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