В МИД России не увидели необходимости в демонстрации силы ОДКБ в Афганистане

Необходимости в «нагнетании с целью демонстрации силы» на уровне Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне событий в Афганистане нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация в Афганистане всегда стоит на повестке ОДКБ, а Россия вместе с Казахстаном ведет двусторонние переговоры, пишет RT.

«Если вы имеете в виду более радикальные меры, то [будем реагировать] по мере возникновения, не дай Бог, предпосылок для этого. Пока что нагнетания с целью демонстрации силы не предусмотрено», — приводит слова Панкина ТАСС.

Замглавы МИД добавил, что задача ОДКБ заключается в первую очередь в охране Таджикистана и Туркменистана как южных рубежей.

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил, что предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, напоминает Ura.ru. По словам секретаря Совбеза, Москва сосредоточится на дипломатических методах урегулирования проблем.

