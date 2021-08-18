Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Афганистане

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу призвали ключевые национальные силы Афганистана обеспечить безопасность и правопорядок в стране, сообщает пресс-служба российского дипведомства.

В сообщении говорится, что министры по телефону предметно обсудили ситуацию в Афганистане и «выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации».

Кроме того, Лавров и Чавушоглу в ходе беседы затронули другие вопросы международной и двусторонней повестки дня, в том числе рассмотрели «график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне».

Ранее боевики запрещённого в России террористического движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана, президент страны Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал.

