Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Афганистане
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу призвали ключевые национальные силы Афганистана обеспечить безопасность и правопорядок в стране, сообщает пресс-служба российского дипведомства.
В сообщении говорится, что министры по телефону предметно обсудили ситуацию в Афганистане и «выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации».
Кроме того, Лавров и Чавушоглу в ходе беседы затронули другие вопросы международной и двусторонней повестки дня, в том числе рассмотрели «график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне».
Ранее боевики запрещённого в России террористического движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана, президент страны Ашраф Гани объявил о своей отставке и бежал.
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