Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Россия не отозвала подпись под ДВЗЯИ
Замститель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не отозвала подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает ТАСС.
По его словам, есть государства, которые «и не подписали, и не ратифицировали» договор. Он указал, что США и некоторые другие страны не ратифицировали ДВЗЯИ и теперь Россия встала с ними вровень.
Рябков указал, что Москва продолжит придерживаться положений документа.
«Россия практически завершила создание на своей территории сегмента международной системы мониторинга... Всё это отражает нашу полную приверженность духу и букве договора», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, отменяющий положение закона, подписанного от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru