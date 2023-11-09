Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Россия не отозвала подпись под ДВЗЯИ

По его словам, есть государства, которые «и не подписали, и не ратифицировали» договор. Он указал, что США и некоторые другие страны не ратифицировали ДВЗЯИ и теперь Россия встала с ними вровень.

Рябков указал, что Москва продолжит придерживаться положений документа.

«Россия практически завершила создание на своей территории сегмента международной системы мониторинга... Всё это отражает нашу полную приверженность духу и букве договора», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, отменяющий положение закона, подписанного от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

