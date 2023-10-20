«Стратегический паритет»: РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ, США отвечают испытанием

Отмечается, что для эксперимента были использованы радиоизотопные индикаторы, а также химические взрывные вещества высокой мощности. Подчеркивается, что испытания были проведены «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.

ПРИЧИНЫ ОТЗЫВА ДВЗЯИ

Испытания в Неваде были проведены в среду, 18 октября. В тот же день Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Совфед будет рассматривать документ 25 октября. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что РФ лишь отзывает свою ратификационную грамоту, но не выходит из ДВЗЯИ. Таким образом, это означает, что Москва продолжит участвовать в договоре «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами».

Законопроект был разработан в сжатые сроки. Изначально возможный отзыв ратификации затронул в своем выступлении на Валдае президент РФ Владимир Путин 5 октября. Тогда он заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к Соединенным Штатам, которые не ратифицировали документ о запрете ядерных испытаний.

«Я слышу уже призывы начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям… Но это вопросы депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», - сказал Путин.

Уже 6 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал начало работы над законом. Когда ГД приняла его, Володин объяснил, что это было сделано в интересах обеспечения безопасности государства.