«Стратегический паритет»: РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ, США отвечают испытанием
Госдума РФ отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. В США обеспокоены действиями Москвы, на фоне чего провели испытания на полигоне в Неваде.
США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Об этом сообщило минэнерго страны. Это произошло в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
«Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру», - говорится в публикации ведомства.
Отмечается, что для эксперимента были использованы радиоизотопные индикаторы, а также химические взрывные вещества высокой мощности. Подчеркивается, что испытания были проведены «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.
ПРИЧИНЫ ОТЗЫВА ДВЗЯИ
Испытания в Неваде были проведены в среду, 18 октября. В тот же день Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Совфед будет рассматривать документ 25 октября. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что РФ лишь отзывает свою ратификационную грамоту, но не выходит из ДВЗЯИ. Таким образом, это означает, что Москва продолжит участвовать в договоре «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами».
Законопроект был разработан в сжатые сроки. Изначально возможный отзыв ратификации затронул в своем выступлении на Валдае президент РФ Владимир Путин 5 октября. Тогда он заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к Соединенным Штатам, которые не ратифицировали документ о запрете ядерных испытаний.
«Я слышу уже призывы начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям… Но это вопросы депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», - сказал Путин.
Уже 6 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал начало работы над законом. Когда ГД приняла его, Володин объяснил, что это было сделано в интересах обеспечения безопасности государства.
«Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств. Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен», - говорил Володин в своем Telegram-канале.
При этом член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова 11 октября также заявила, что Москва может возобновить проведение ядерных испытаний, но только в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
РЕАКЦИЯ США
В Госдепартаменте США назвали решение России отозвать ратификацию договора способом усилить давление на Соединенные Штаты и другие государства для того, чтобы прекратить поставки оружия Украине. Также там указали на опасность подобного шага.
«Подобный шаг любого государства, подписавшего соглашение, без необходимости ставит под угрозу глобальную норму о запрете ядерных взрывных испытаний», - приводит Reuters слова представителя Госдепа.
В свою очередь исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Роберт Флойд выразил беспокойство из-за действий России. Он также попросил о встрече с «ключевыми руководителями» в РФ.
«Я поддерживаю тесные и регулярные контакты с высшими должностными лицами РФ, доказывая, что ратификация ДВЗЯИ отвечает как национальным интересам России, так и интересам всего человечества», - говорил Флойд.
Он подчеркнул, что только благодаря вступлению ДВЗЯИ в силу можно будет полностью реализовать намерения о всеобщем запрете на ядерные испытания.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд государств, включая Соединенные Штаты, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, которые располагают ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания, передает «Радиоточка НСН».
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