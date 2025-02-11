Замглавы МИД РФ Рябков провел запланированную встречу с послом США
11 февраля 202513:14
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел запланированную встречу с послом США в Москве Линн Трейси, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
По ее словам, встреча Рябкова и посла США была посвящена деятельности загранучреждений.
Ранее СМИ сообщили, что в Москву прилетел спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать о соответствующих публикациях, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru