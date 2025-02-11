СМИ: В Москву прилетел спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке

Бизнес-джет Gulfstream G650ER прибыл в Москву из Вашингтона, предположительно, он связан с администрацией США.

В Москву с официальным визитом прибыл президент ЦАР

По информации сервиса Flightradar, частный самолет совершил посадку около 10:00 в столичном аэропорту Внуково.

«Борт связан со спецпредставителем [президента США Дональда] Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом», — пишет Telegram-канал Baza.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о прибытии Уиткоффа в Россию, никаких контактов с ним не планируется.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СШАДональд ТрампМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры