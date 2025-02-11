СМИ: В Москву прилетел спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке

По информации сервиса Flightradar, частный самолет совершил посадку около 10:00 в столичном аэропорту Внуково.

«Борт связан со спецпредставителем [президента США Дональда] Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом», — пишет Telegram-канал Baza.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о прибытии Уиткоффа в Россию, никаких контактов с ним не планируется.

