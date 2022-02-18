Замглавы МИД ответил на сомнения в законности места России в Совбезе ООН
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин отреагировал на сомнения постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы в законности нахождения России в Совете Безопасности ООН.
Ранее Кислица заявил, что «в глаза не видел» решения о членстве России, которая стала правопреемником СССР, в Совбезе, пишет Газета.ру. Российский МИД назвал претензии постпреда абсурдными, а в ООН заявили, что не ставят под сомнение правомочность нахождения России в Совете Безопасности.
Замглавы МИД подчеркнул, что подобные измышления украинской стороны рассчитаны на «неискушенную далекую от знания международного права аудиторию».
«Рассуждать о том, проходила ли Россия заново процедуру вступления в ООН? Наверное, поставить можно вопрос о том, проходила ли сама Украина это, или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой?» — цитирует Вершинина ТАСС.
Замминистра подчеркнул, что РФ является страной-продолжателем СССР, а Украина — государство-преемник, и поинтересовался у Кислицы, прошел ли Киев все необходимые бюрократические процедуры, пишет РИА ФАН.
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