Замглавы МИД назвал реакцию ООН на расстрел российских военнопленных «неадекватной»

В ноябре в Сети был опубликован видеоролик, в котором украинские военные расстреливают российских военнопленных. По данным Минобороны, ВСУ намеренно убили более десяти россиян в Луганской народной республике. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела пленных представителями Украины, напоминает RT. Позже Тюрк заявил, что обстоятельства трагедии необходимо тщательно расследовать и привлечь виновных к ответственности, однако других шагов и заявлений от комиссара ООН не последовало.

«Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной», — отметил Вершинин в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, несмотря на отсутствие реакции ООН, Москва продолжит добиваться от профильных структур всемирной организации и ОБСЕ «принципиального и жесткого осуждения» действий украинской стороны, пишет «Свободная пресса».

