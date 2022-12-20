В МИД обвинили ЕС в попытке скрыть причастность к преступлениям на Украине
Евросоюз пытается скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Об этом замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с РИА Новости.
По словам дипломата, Москва не удивлена планами антироссийски настроенных делегаций в ООН создать «международный трибунал» над Россией. Как отметил Вершинин, ряд стран «в своем русофобском запале» готов пойти на открытое нарушение Устава ООН, полномочий главных органов всемирной организации, «на вмешательство во внутренние дела суверенных государств».
«Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — подчеркнул замглавы МИД.
Дипломат считает, что подобный «абсурдный замысел» не будет иметь юридической силы, пишет Ura.ru. По словам Вершинина, создание «псевдотрибунала» без участия и согласия России является юридическим нонсенсом, и Москва никогда не признает его результаты, отмечает телеканал «360».
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