Замглавы МИД Галузин назвал условие для переговоров по Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться, если Запад и киевские власти сложат оружие. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны, прежде всего, прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие», — указал дипломат в интервью ТАСС.
Галузин добавил, что после можно будет вести обсуждение об урегулировании, пишет RT.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва готова к мирным переговорам по Украине и могла бы обсудить вопросы безопасности для России и отказ киевских властей от запрета всего русского, отмечает телеканал «360».
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