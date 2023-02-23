Замглавы МИД Галузин назвал условие для переговоров по Украине

«Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны, прежде всего, прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие», — указал дипломат в интервью ТАСС.

Галузин добавил, что после можно будет вести обсуждение об урегулировании, пишет RT.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва готова к мирным переговорам по Украине и могла бы обсудить вопросы безопасности для России и отказ киевских властей от запрета всего русского, отмечает телеканал «360».

