Замглавы МИД Галузин: Microsoft оказывает поддержку Киеву

По словам Галузина, американская компания запятнала себя «антироссийской риторикой» и конкретными шагами во вред РФ, пишет RT.

«С самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны. Более того, она регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы», — указал замминистра.

Галузин подчеркнул, что организация не приводит доказательств таких атак и при этом замалчивает кибердиверсии против критической инфраструктуры РФ. По словам замглавы МИД, это доказывает, что Microsoft «послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США».

Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что компьютеры на операционной системе Windows постоянно собирают данные о пользователях, пишет Ura.ru. По словам эксперта, Windows 10 каждые полчаса отправляет на серверы Microsoft весь набранный на клавиатуре текст, прослушивает юзеров через микрофон, а также отслеживает перемещение с помощью геолокации и Wi-Fi.

