Замглавы Хакасии попал под уголовную статью за взятку
Новиков задержан с поличным сотрудниками ФСБ. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
По данным следствия, Новиков вымогал 12 млн рублей у строительного подрядчика за поддержку. Он получил «аванс» в 2 млн рублей.
«17 апреля 2020 года Сергей Новиков, находясь на территории города Абакана, при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 млн рублей, — цитируют «Известия» Петренко.
Известно, что строительная компания в декабре 2019 года заключила госконтракт на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» общей стоимостью свыше 480 млн рублей.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении нарушителя под стражу.
Ранее Новикова задерживали за превышение должностных полномочий и халатность из-за хищений в ГУП «Хакресводоканал». В деле с участием замгубернатора фигурировала сумма в 48 млн рублей. Оно было закрыто за истечением срока давности.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН назвал чиновников, ворующих в кризис, конченными людьми.
«Люди, которые в такие минуты для страны, продолжают воровать, конченные, у них не осталось ничего святого. Вообще, люди, которые воруют из бюджета, не имеют никаких моральных основ. Я считаю, жалко, у нас нет чрезвычайного положения», - заключил Кабанов.
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