Замглавы Хакасии попал под уголовную статью за взятку

Известно, что строительная компания в декабре 2019 года заключила госконтракт на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» общей стоимостью свыше 480 млн рублей.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении нарушителя под стражу.

Ранее Новикова задерживали за превышение должностных полномочий и халатность из-за хищений в ГУП «Хакресводоканал». В деле с участием замгубернатора фигурировала сумма в 48 млн рублей. Оно было закрыто за истечением срока давности.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН назвал чиновников, ворующих в кризис, конченными людьми.

«Люди, которые в такие минуты для страны, продолжают воровать, конченные, у них не осталось ничего святого. Вообще, люди, которые воруют из бюджета, не имеют никаких моральных основ. Я считаю, жалко, у нас нет чрезвычайного положения», - заключил Кабанов.

