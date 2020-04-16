Полковника Росгвардии арестовали по подозрению в коррупции

Городской суд Истры арестовал на два месяца полковника Росгвардии Альберта Кудряшова, задержанного по делу о коррупции. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

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Кудряшов является заместителем начальника оперативного разведцентра Росгвардии. Вместе с ним был задержан предполагаемый сообщник, пишут СМИ.

Кудряшова подозревают в вымогательстве крупной взятки у подмосковного бизнесмена. Коммерсант пожаловался истринской полиции. По данным РЕН ТВ, у предпринимателя требовали 18 миллионов рублей за оказание покровительства.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Уголовное ДелоКоррупцияРосгвардия

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