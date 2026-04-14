Замена русскоязычных названий сел направлена на национальный электорат перед предстоящими в январе 2027 года президентскими выборами, но для Киргизии, находящейся в тяжелом экономическом положении, сейчас это ненужные траты, заявил НСН независимый киргизский политолог Марс Сариев.

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что власти республики до конца 2027 года намерены заменить все русскоязычные названия сел. По данным ТАСС, с момента избрания Жапарова на пост президента Киргизии в январе 2021 года в стране официально были изменены названия более полутора десятков населенных пунктов. До этого он высказался о том, что республика не может отказаться от экономического сотрудничества с Россией и продолжает покупать у нее нефть, газ, пшеницу и другие продукты питания, которые крайне необходимы для развития экономики Киргизии.