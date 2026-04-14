Замену русскоязычных названий в Киргизии связали с президентскими выборами
Заявления президента Жапарова направлены на национальный электорат, а русскоязычное население в республике чувствует себя хорошо, заявил НСН политолог Марс Сариев.
Замена русскоязычных названий сел направлена на национальный электорат перед предстоящими в январе 2027 года президентскими выборами, но для Киргизии, находящейся в тяжелом экономическом положении, сейчас это ненужные траты, заявил НСН независимый киргизский политолог Марс Сариев.
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что власти республики до конца 2027 года намерены заменить все русскоязычные названия сел. По данным ТАСС, с момента избрания Жапарова на пост президента Киргизии в январе 2021 года в стране официально были изменены названия более полутора десятков населенных пунктов. До этого он высказался о том, что республика не может отказаться от экономического сотрудничества с Россией и продолжает покупать у нее нефть, газ, пшеницу и другие продукты питания, которые крайне необходимы для развития экономики Киргизии.
Политолог объяснил последние заявления Жапарова с предстоящими в январе 2027 года президентскими выборами.
«Понятно, что электоральная масса в основном киргизоязычная, а русскоязычное население в ней не столь многочисленное. Все практические действия могут происходить в свете предстоящих выборов. Они направлены на национальную электоральную базу. Но сейчас в республике тяжелое экономическое положение, а замена документов, названий, табличек стоят колоссальных денег. Это нерациональная трата, потому что надо думать о том, чтобы обеспечить население продовольствием в первую очередь», - полагает Сариев.
Никаких притеснений русскоязычного населения в Киргизии не отмечается, уверяет политолог.
«В целом русскоязычное население в Киргизии чувствует себя гораздо лучше, чем в других республиках Центральной Азии: Казахстане, Узбекистане или Таджикистане. Релоканты из России больше всего выбирают именно Киргизию», - добавил киргизский политолог.
В феврале этого года политолог Марс Сариев рассказал НСН, что президент Киргизии Садыр Жапаров был близок к свержению, но ситуацию удалось стабилизировать.
Горячие новости
- Представитель Пугачевой опровергла информацию о ее приезде в Россию
- Нужны перемены? Что ждет Овечкина после провала «Вашингтона»
- Песков: Объявлений о продлении лицензии на продажу нефти из РФ не было
- Песков рассказал, когда в РФ наладится работа интернета
- Придется покупать в банке: Кому грозит «уголовка» за крипту
- Замену русскоязычных названий в Киргизии связали с президентскими выборами
- Виски и Chanel: Какие товары подорожают из-за «недружественных» пошлин
- Острый голод: Россиян предупредили о росте цен на фастфуд
- НАК: В России предотвращено 37 нападений на объектах образования
- Бюджетников лишили бесплатного санаторно-курортного отдыха в 2026 году