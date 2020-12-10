Замена ЕСПЧ? Зачем России собственный суд по правам человека

«Конечно, многое надо прорабатывать, обсуждать, продумывать. Для многих эта идея очень неожиданная, для меня уж точно. Вместе с тем она очень интересная и оригинальная. Я не исключаю, что удастся построить очень эффективный институт, который будет рассматривать жалобы на судебные решения, нормативные акты. Институт будет проверять, было ли нарушение второй главы Конституции. То есть работа будет по аналогии с ЕСПЧ. Однако этот механизм нужно аккуратно вписать в правовую систему», - отметил он.



Федотов также оценил вероятность того, что новый российский суд хотят создать для замены Европейского суда по правам человека.



«Нет, к ЕСПЧ это не имеет никакого отношения. Ведь Европейский суд рассматривает жалобы с точки зрения соблюдения Европейской конвенции, а не Конституции России», - уточнил правозащитник.



В свою очередь, бывший заместитель главы СПЧ Евгений Бобров в эфире НСН раскритиковал идею создания нового суда.



«Я считаю, что он не нужен, ведь у нас и так много судебных систем. Суды общей юрисдикции, Арбитражный, третейские. Такой суд может пригодиться только взамен ЕСПЧ, но он должен действовать не только в России, но и в других странах. К примеру, можно было бы рассмотреть создание Евроазиатского суда. Но для этого нужно международное соглашение, соответствующая конвенция. Кроме того, нужно избежать конкуренции с ЕСПЧ и поделить рассмотрение дел по территориальному признаку», - отметил правозащитник.



Бобров рассказал, что новый суд мог бы дополнить ЕСПЧ.



«В деятельности ЕСПЧ социальная составляющая занимает минимальную часть. В частности, европейская Конвенция не предусматривает защиту прав инвалидов, прав на жилье. Поэтому новый международный суд может для этого понадобиться», - заключил он.



Ранее политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что за последние 30 лет ЕСПЧ и ОБСЕ превратились в некую инквизицию Запада по отношению к так называемым «варварам» Восточной Европы.

