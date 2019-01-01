Рар: ЕСПЧ превратился в инквизицию Запада
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Москва может выйти из Европейской конвенции по правам человека
Постоянный представитель при Совете Европы Иван Солтановский заявил о возможном выходе Москвы из Европейской конвенции по правам человека. По словам Солтановского, это может произойти, если не удастся достичь компромисса.
Александр Рар: «На самом деле, Международный суд по правам человека – очень важный инструмент. И сама идея создания ЕСПЧ неплоха. Но он мог бы следить за соблюдением прав человека повсюду. Например, расследовать убийство людей в Одессе, которое произошло пять лет назад или заняться делом Ассанжа. Такие организации, как ЕСПЧ и ОБСЕ в свое время были созданы для того, чтобы совместно, на паритетных началах, вершить справедливость. Однако, к сожалению, за последние 30 лет они превратились в некую инквизицию Запада по отношению к так называемым «варварам» Восточной Европы. А так достичь справедливости невозможно», - подчеркнул политолог Александр Рар в эфире НСН.
Москва осуждает политику США в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле. Об этом он сказал в ходе переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой в Москве.
Александр Рар: «Россия уже второй раз за короткое время приостановила попытку США провести смену режима в стране, очень важной стратегически и геополитически. Сейчас речь идет о Венесуэле, раньше то же самое удалось сделать в Сирии. Соединенные Штаты ведут политику действительно однополярного мира. Вашингтон буквально возродил так называемую «Доктрину Монро» XIX века которая гласит: Латинская Америка является зоной влияния США. И никакая другая страна получать никакого влияния в этом регионе не должна. В то же время, когда Россия говорит то же самое о постсоветском пространстве, говорит, что в таких странах, как Украина и Грузия, не должны находиться мощности НАТО, американцы не обращают на это внимания. Сейчас в Венесуэле (так же, как и в других странах) мы имеем дело с политикой двойных стандартов», - констатировал политолог.
В Украине спрогнозировали «возвращение» Донбасса Киеву через 5 лет
Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс». Задумка Семенченко заключается в том, чтобы привлечь на Украину трудоспособное население Донбасса, а также нужно решить, что делать с остальными, кто непосредственно не участвовал в вооруженном конфликте. Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин добавил, что правительство страны сможет «вернуть» Донбасс через пять лет.
Александр Рар: «Нужно вспомнить, что в конфликте на Донбассе погибло от 10 до 13 тысяч человек. Большинство из них погибли при бомбардировках украинской армии. И тут возникает вопрос: а жители так называемых непризнанных республик, которых бомбили на протяжении пяти лет, они хотят назад, в Украину? Вот их надо спросить!», - отметил Александр Рар в беседе с НСН.
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