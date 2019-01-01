Рар: ЕСПЧ превратился в инквизицию Запада

Александр Рар: «Россия уже второй раз за короткое время приостановила попытку США провести смену режима в стране, очень важной стратегически и геополитически. Сейчас речь идет о Венесуэле, раньше то же самое удалось сделать в Сирии. Соединенные Штаты ведут политику действительно однополярного мира. Вашингтон буквально возродил так называемую «Доктрину Монро» XIX века которая гласит: Латинская Америка является зоной влияния США. И никакая другая страна получать никакого влияния в этом регионе не должна. В то же время, когда Россия говорит то же самое о постсоветском пространстве, говорит, что в таких странах, как Украина и Грузия, не должны находиться мощности НАТО, американцы не обращают на это внимания. Сейчас в Венесуэле (так же, как и в других странах) мы имеем дело с политикой двойных стандартов», - констатировал политолог.

