Авторские новости

Рар: ЕСПЧ превратился в инквизицию Запада

6 мая22:00

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Москва может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Постоянный представитель при Совете Европы Иван Солтановский заявил о возможном выходе Москвы из Европейской конвенции по правам человека. По словам Солтановского, это может произойти, если не удастся достичь компромисса.

Александр Рар: «На самом деле, Международный суд по правам человека – очень важный инструмент. И сама идея создания ЕСПЧ неплоха. Но он мог бы следить за соблюдением прав человека повсюду. Например, расследовать убийство людей в Одессе, которое произошло пять лет назад или заняться делом Ассанжа. Такие организации, как ЕСПЧ и ОБСЕ в свое время были созданы для того, чтобы совместно, на паритетных началах, вершить справедливость. Однако, к сожалению, за последние 30 лет они превратились в некую инквизицию Запада по отношению к так называемым «варварам» Восточной Европы. А так достичь справедливости невозможно», - подчеркнул политолог Александр Рар в эфире НСН.  

2

Москва осуждает политику США в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле. Об этом он сказал в ходе переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой в Москве.

Александр Рар: «Россия уже второй раз за короткое время приостановила попытку США провести смену режима в стране, очень важной стратегически и геополитически. Сейчас речь идет о Венесуэле, раньше то же самое удалось сделать в Сирии. Соединенные Штаты ведут политику действительно однополярного мира. Вашингтон буквально возродил так называемую «Доктрину Монро» XIX века которая гласит: Латинская Америка является зоной влияния США. И никакая другая страна получать никакого влияния в этом регионе не должна. В то же время, когда Россия говорит то же самое о постсоветском пространстве, говорит, что в таких странах, как Украина и Грузия, не должны находиться мощности НАТО, американцы не обращают на это внимания. Сейчас в Венесуэле (так же, как и в других странах) мы имеем дело с политикой двойных стандартов», - констатировал политолог. 

3

В Украине спрогнозировали «возвращение» Донбасса Киеву через 5 лет

Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс». Задумка Семенченко заключается в том, чтобы привлечь на Украину трудоспособное население Донбасса, а также нужно решить, что делать с остальными, кто непосредственно не участвовал в вооруженном конфликте. Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин добавил, что правительство страны сможет «вернуть» Донбасс через пять лет.

Александр Рар: «Нужно вспомнить, что в конфликте на Донбассе погибло от 10 до 13 тысяч человек. Большинство из них погибли при бомбардировках украинской армии. И тут возникает вопрос: а жители так называемых непризнанных республик, которых бомбили на протяжении пяти лет, они хотят назад, в Украину? Вот их надо спросить!», - отметил Александр Рар в беседе с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Александр РарАвторские Новости

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