Россия нашла причину не выплачивать 10 млн евро за депортацию грузин в 2006 году

Россия заявила, что при исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) у Москвы возникли «серьезные проблемы».

Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии компенсацию в размере 10 млн евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году, пишут «Ведомости». Такое решение было вынесено в 2019 году. В свою очередь Тбилиси должен под контролем Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) создать механизмы для распределения компенсации своим гражданам.

Россия отметила, что Тбилиси до сих пор не выполнил свои обязательства. Кроме того, в России указали, что ЕСПЧ не может назначить компенсации по межгосударственной жалобе, так как они в принципе не предусмотрены, пишет «Газета.ру».

В общем списке пострадавших от массовой депортации грузин из России, который грузинская сторона представила в ходе судебного разбирательства, 1795 предполагаемых жертв. Поводом к высылке стала массовая депортация, которая последовала после задержания в Грузии нескольких подозреваемых в шпионаже россиян.







