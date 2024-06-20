Замбия присоединилась к коммюнике конференции по Украине в Швейцарии
Замбия присоединилась к совместному коммюнике по Украине после конференции в Швейцарии. Соответствующие данные следуют из списка подписавших документ государств и организаций на сайте МИД Швейцарии.
Замбия была добавлена в список при его обновлении вечером 19 июня. Таким образом, число стран, подписавших коммюнике, возросло до 78. При этом Антигуа и Барбуда стало первым государством, не участвовавшим в конференции, но присоединившимся к подписантам уже после форума.
Ранее сообщалось, что еще одной страной, которая отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии, стала Руанда. До этого подписи отозвали Иордания и Ирак, передает «Радиоточка НСН».
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