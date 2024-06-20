Замбия присоединилась к коммюнике конференции по Украине в Швейцарии

Замбия была добавлена в список при его обновлении вечером 19 июня. Таким образом, число стран, подписавших коммюнике, возросло до 78. При этом Антигуа и Барбуда стало первым государством, не участвовавшим в конференции, но присоединившимся к подписантам уже после форума.

Ранее сообщалось, что еще одной страной, которая отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии, стала Руанда. До этого подписи отозвали Иордания и Ирак, передает «Радиоточка НСН».

