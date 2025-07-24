Залужный допустил, что конфликт на Украине затянется еще на девять лет
24 июля 202517:06
Российско-украинский конфликт может затянуться ещё на девять лет. Об этом в интервью Youtube-каналу LB Live заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
По его словам, если Киев будет добиваться только прекращения огня, не формируя защиту на будущее, то конфликт «будет длиться ещё ого-го».
«В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы закончился в 2034», - заключил он.
Ранее Залужный обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru