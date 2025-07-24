Залужный допустил, что конфликт на Украине затянется еще на девять лет

По его словам, если Киев будет добиваться только прекращения огня, не формируя защиту на будущее, то конфликт «будет длиться ещё ого-го».

«В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы закончился в 2034», - заключил он.

Ранее Залужный обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».