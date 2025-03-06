Как пишет The Times, в своей речи в Чатеме он указал, что новая амерканская администрация «поставила под сомнение единство всего западного мира».

«И теперь США пытаются делегировать вопросы безопасности Европе, без своего участия», — подчеркнул Залужный.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на возвожных выборах рейтинг бывшего главкома ВСУ ровно в два раза выше, чем у украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает RT.

