Залетели. Авиаэксперт подтвердил серьезность инцидента в Дании с российскими истребителями

«Когда вызывают посла, значит, эти инциденты имели место быть. Потому что вызов посла – это достаточно серьезная процедура, международное действо. Как правило, посла не вызывают, если есть двусмысленность или простые подозрения. А современная система контроля международного воздушного пространства позволяет достаточно точно определить факт нарушения воздушных границ. Здесь не может быть двусмысленности: один увидел так, другой – не так. Работают электронные системы, которые фиксируют нарушения. Только потом вызывают посла, чтобы вручить ему ноту», - пояснил собеседник НСН.

По мнению Вадима Лукашевича, обсуждение инцидента с российскими истребителями в небе Дании на саммите НАТО, о чем заявлял глава датского МИД Йеппе Кофод, стоит под вопросом.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН отметил, что американцы не станут нарушать границу России, однако отметил, что ничего приятного для Москвы в этом нет.

