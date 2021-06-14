Залетели. Авиаэксперт подтвердил серьезность инцидента в Дании с российскими истребителями
Военный авиаэксперт Вадим Лукашевич в эфире НСН назвал причины инцидента в Дании с военными самолетами РФ.
Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России в королевстве в связи с нарушениями воздушного пространства Дании в районе острова Борнхольм, якобы допущенными российскими самолетами. Об этом сообщает пресс-служба датского МИД.
«Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг. Российскому послу было абсолютно ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить и что международные законы и правила применимы как к России, так и ко всем остальным», — добавил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН подтвердил факт нарушения воздушных границ Дании российскими истребителями.
«Летчик мог отклониться от курса и немного зацепить чужую территорию» - пояснил причины произошедшего авиаэксперт.
Политические события, по мнению Лукашевича, подтверждают серьезность ситуации.
«Когда вызывают посла, значит, эти инциденты имели место быть. Потому что вызов посла – это достаточно серьезная процедура, международное действо. Как правило, посла не вызывают, если есть двусмысленность или простые подозрения. А современная система контроля международного воздушного пространства позволяет достаточно точно определить факт нарушения воздушных границ. Здесь не может быть двусмысленности: один увидел так, другой – не так. Работают электронные системы, которые фиксируют нарушения. Только потом вызывают посла, чтобы вручить ему ноту», - пояснил собеседник НСН.
По мнению Вадима Лукашевича, обсуждение инцидента с российскими истребителями в небе Дании на саммите НАТО, о чем заявлял глава датского МИД Йеппе Кофод, стоит под вопросом.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН отметил, что американцы не станут нарушать границу России, однако отметил, что ничего приятного для Москвы в этом нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 721 / сут.
Умерли
127 тыс.+371 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 312 / сут.
- СМИ: В Москве высокопоставленный чиновник Минфина задержан за дебош на парковке
- Врач Проценко объяснил важность вакцинации от COVID-19
- Турция получила первую партию российской вакцины «Спутник V»
- Путин высказался о будущем России после смены президента
- Путин о покушении на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать
- Залетели. Авиаэксперт подтвердил серьезность инцидента в Дании с российскими истребителями
- Дерипаска прокомментировал проигрыш в суде США по делу о санкциях
- Число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 16
- Российского посла вызвали в МИД Дании
- Дело чести. Названо имя российского кандидата на обмен заключенными между РФ и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru