Залетели. Авиаэксперт подтвердил серьезность инцидента в Дании с российскими истребителями

Военный авиаэксперт Вадим Лукашевич в эфире НСН назвал причины инцидента в Дании с военными самолетами РФ.

Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России в королевстве в связи с нарушениями воздушного пространства Дании в районе острова Борнхольм, якобы допущенными российскими самолетами. Об этом сообщает пресс-служба датского МИД.

«Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг. Российскому послу было абсолютно ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить и что международные законы и правила применимы как к России, так и ко всем остальным», — добавил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

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Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН подтвердил факт нарушения воздушных границ Дании российскими истребителями.

«Летчик мог отклониться от курса и немного зацепить чужую территорию» - пояснил причины произошедшего авиаэксперт.

Политические события, по мнению Лукашевича, подтверждают серьезность ситуации.

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«Когда вызывают посла, значит, эти инциденты имели место быть. Потому что вызов посла – это достаточно серьезная процедура, международное действо. Как правило, посла не вызывают, если есть двусмысленность или простые подозрения. А современная система контроля международного воздушного пространства позволяет достаточно точно определить факт нарушения воздушных границ. Здесь не может быть двусмысленности: один увидел так, другой – не так. Работают электронные системы, которые фиксируют нарушения. Только потом вызывают посла, чтобы вручить ему ноту», - пояснил собеседник НСН.

По мнению Вадима Лукашевича, обсуждение инцидента с российскими истребителями в небе Дании на саммите НАТО, о чем заявлял глава датского МИД Йеппе Кофод, стоит под вопросом.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН отметил, что американцы не станут нарушать границу России, однако отметил, что ничего приятного для Москвы в этом нет.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:ИстребителиПосолДанияГраницаСамолеты
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