Зал, где Путин даст пресс-конференцию, вместит до 600 человек

Ожидается, что Путин ответит на вопросы россиян и журналистов в прямом эфире. Начало мероприятия запланировано на 12.00 мск. Модераторами будет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ведущие.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за мероприятия с участием Путина на нескольких улицах в центре Москвы перекроют движение, также будет запрещена парковка. Водителям посоветовали использовать городской транспорт или планировать маршрут заранее, учитывая перекрытия.



