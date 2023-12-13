Зал, где Путин даст пресс-конференцию, вместит до 600 человек
Зал, где 14 декабря состоится прямая линия и большая пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным, вмещает не менее шестисот человек. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
Ожидается, что Путин ответит на вопросы россиян и журналистов в прямом эфире. Начало мероприятия запланировано на 12.00 мск. Модераторами будет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ведущие.
Ранее сегодня сообщалось, что из-за мероприятия с участием Путина на нескольких улицах в центре Москвы перекроют движение, также будет запрещена парковка. Водителям посоветовали использовать городской транспорт или планировать маршрут заранее, учитывая перекрытия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru