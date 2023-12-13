На проведение выборов президента России выделили свыше 33 млрд рублей

Отмечается, что на подготовку и проведение президентской избирательной кампании выделили 33 млрд 233,8 млн рублей. Нижестоящие избирательные комиссии получат 32 млрд 846,7 млн рублей. При этом госорганам, ответственным за регистрацию и учет избирателей, направят 170 млн рублей, а ЦИК потратит на исполнение своих полномочий 217,1 млн рублей.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ЦИК, голосование продлится в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Выборы состоятся в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на военное положение в этих регионах.

