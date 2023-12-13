На проведение выборов президента России выделили свыше 33 млрд рублей
Центральная избирательная комиссия РФ получила на проведение выборов президента России более 33 млрд из федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление комиссии о распределении бюджетных средств.
Отмечается, что на подготовку и проведение президентской избирательной кампании выделили 33 млрд 233,8 млн рублей. Нижестоящие избирательные комиссии получат 32 млрд 846,7 млн рублей. При этом госорганам, ответственным за регистрацию и учет избирателей, направят 170 млн рублей, а ЦИК потратит на исполнение своих полномочий 217,1 млн рублей.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ЦИК, голосование продлится в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Выборы состоятся в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на военное положение в этих регионах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru