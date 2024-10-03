В Молдавии заблокировали Yandex, Dzen и Rutube
3 октября 202418:00
Сайты Yandex, Dzen и Rutube были заблокированы в Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба одного из крупнейших в стране интернет-провайдеров Orange Moldova.
В сообщении говорится, что доступ был заблокирован на основании обращения Службы информации и безопасности Молдавии.
Отмечается, что в список заблокированных также попали сайты moldova24.online и pwa.moldova24.online.
Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal на территории РФ «в связи с нарушением требований российского законодательства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru