В Молдавии заблокировали Yandex, Dzen и Rutube

Сайты Yandex, Dzen и Rutube были заблокированы в Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба одного из крупнейших в стране интернет-провайдеров Orange Moldova.

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В сообщении говорится, что доступ был заблокирован на основании обращения Службы информации и безопасности Молдавии.

Отмечается, что в список заблокированных также попали сайты moldova24.online и pwa.moldova24.online.

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal на территории РФ «в связи с нарушением требований российского законодательства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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