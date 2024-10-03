В Молдавии заблокировали Yandex, Dzen и Rutube

Фестиваль «Золотая осень» пройдет на 30 площадках Москвы Среднего образования требуют 75% вакансий на рынке труда столицы Единый диспетчерский центр метро за пять лет помог решить более 3,7 тысяч инцидентов Эпидситуация в Москве соответствует норме Более 20-и мероприятий пройдут на ВДНХ в честь Всемирной недели космоса