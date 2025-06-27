Также Котков подчеркнул, что для Пекина торговые отношения с Вашингтоном приоритетнее, чем с Москвой, и спрогнозировал, что глобальная торговая война, которую ведут Штаты, все равно быстро не закончится.

«Торговый оборот с Россией пока где-то на уровне $4,2 млрд, а со Штатами - $650 млрд, что о многом говорит. Но, конечно, Китай не будет портить отношения с Россией. Ему это сейчас тоже невыгодно. Но по экономической линии отношения со Штатами приоритетнее. Что касается торговой войны, то, я считаю, что она будет продолжаться, потому что долгосрочная перспектива Штатов - это возвращение производства в страну. Даже если новый президент после Дональда Трампа попытается как-то изменить эту политику, еще через срок-другой преемник будет вынужден к этому вернуться просто в гораздо более худших условиях», - подытожил он.

Ранее китайская платформа Baijiahao сообщила, что российский лидер Владимир Путин совершит четырехдневный визит в КНР, что является тревожным сигналом для США, так как обычно российский президент не нарушал «правило трех дней», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

