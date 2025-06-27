Почему для Китая торговое партнерство с США важнее, чем с Россией
Дональд Трамп не закончит свою торговую войну, так как хочет все производить внутри страны, однако отношения с Китаем в долгосрочной перспективе портить не намерен, заявил НСН Кирилл Котков.
Китаю и США не нужны торговые войны, так как их экономики сильно взаимосвязаны, товарооборот Штатов и КНР составляет порядка 650 млрд долларов, поэтому обе страны будут находить компромиссы. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что подписал торговое соглашение с Китаем. Позднее министр торговли США Говард Лютник пояснил Bloomberg TV, что подписание закрепило договоренности по тарифам, достигнутые США и Китаем на торговых переговорах в Женеве в мае и Лондоне в июне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами. Котков отметил, что для Китая экономические отношения с США играют ключевую роль.
«США являются третьим по величине после стран АСЕАН и после ЕС торговым партнером Китая. Потому что обе экономики взаимосвязаны. В долгосрочной перспективе эта торговая война невыгодна обеим сторонам, хотя для Америки имеет определенные плюсы, потому что задача США – это провести реиндустриализацию страны. То есть, по возможности все производить у себя. Показательна и довольно вялая реакция Китая на то, что происходило в Иране. Дело в том, что Китай импортировал из Ирана более чем 90% добываемой там нефти. И было подписано торговое соглашение, по которому Китай собирался вложить порядка 200 млрд долларов в экономику Ирана в ближайшие 20 лет. Это говорит о том, что у Китая другие приоритеты, в частности, отношения с теми же Штатами», - рассказал он.
Также Котков подчеркнул, что для Пекина торговые отношения с Вашингтоном приоритетнее, чем с Москвой, и спрогнозировал, что глобальная торговая война, которую ведут Штаты, все равно быстро не закончится.
«Торговый оборот с Россией пока где-то на уровне $4,2 млрд, а со Штатами - $650 млрд, что о многом говорит. Но, конечно, Китай не будет портить отношения с Россией. Ему это сейчас тоже невыгодно. Но по экономической линии отношения со Штатами приоритетнее. Что касается торговой войны, то, я считаю, что она будет продолжаться, потому что долгосрочная перспектива Штатов - это возвращение производства в страну. Даже если новый президент после Дональда Трампа попытается как-то изменить эту политику, еще через срок-другой преемник будет вынужден к этому вернуться просто в гораздо более худших условиях», - подытожил он.
Ранее китайская платформа Baijiahao сообщила, что российский лидер Владимир Путин совершит четырехдневный визит в КНР, что является тревожным сигналом для США, так как обычно российский президент не нарушал «правило трех дней», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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