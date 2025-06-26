Почему Китай не откажется от нефти из Ирана после войны на Ближнем Востоке
Китаю выгодно закупать нефть у всех: и у России, и у Ирана, и в Саудовской Аравии, поэтому он не будет "складывать яйца в одну корзину", заявил НСН Сергей Пикин.
Китай не прекратит покупать газ и нефть с Ближнего Востока из-за 12-дневной войны Ирана и Израиля, так как иранская нефть даже выгоднее и дешевле, чем российская, а перекрытие Ормузского пролива – нереалистичный сценарий. Об этом в беседе с НСН рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Война Ирана и Израиля повысила интерес Китая к строительству российского газопровода «Сила Сибири-2», поскольку Пекин не уверен в надёжности поставок газа и нефти с Ближнего Востока и задумался об альтернативных вариантах, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близкие к процессу принятия решений в китайском правительстве. Пикин не согласился с выводами издания.
«Китай покупает иранскую нефть, потому что она конкурентоспособна даже по отношению к нашей в виду санкционных скидок. Если у них стоит выбор между иранской нефтью и нефтью, которая не под санкциями, они выберут ту, которая дешевле, то есть иранскую. Если бы был какой-то технический момент в виде перекрытия Ормузского пролива, то это было бы очень временно. Поэтому я бы не говорил про какой-то отказ Китая от нефти и газа с Ближнего Востока. Китай работает с перспективой на десятилетия. Поэтому какая-то 12-дневная война в общей логике Китая – это то, чего не было. Мы торгуем со скидками относительно эталонных сортов, Саудовская Аравия тоже, бывает, дает скидки. Мы устойчиво поставляем. Какие-то изменения происходят только из-за погодного фактора на Дальнем Востоке, либо при введении санкций относительно отдельных танкеров. Китайцы не складывают себе яйца в одну корзину, они работают и с нами, и с Саудовской Аравией, и с Ираном», - рассказал он.
При этом Пикин отметил, что Китай и Россия серьезно настроены работать по проекту «Сила Сибири-2», на данный момент пока идут согласования по цене поставок.
«В любом случае, последняя встреча лидеров России и Китая и предстоящая встреча говорят о том, что проект «Сила Сибири-2» был все равно запущен. Ключевой момент - это переговоры по цене поставок газа и по формуле, как будут считаться объемы. Пока по основным ключевым вещам не можем договориться. Может быть, в сентябре, когда Путин будет в Китае, договорятся», - рассказал он.
Ранее в рамках переговоров президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, прошедших 8 мая в Москве, РФ и КНР подписали несколько документов, в том числе касающихся выгодного газового проекта «Сила Сибири - 2», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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