Почему Китай не откажется от нефти из Ирана после войны на Ближнем Востоке

При этом Пикин отметил, что Китай и Россия серьезно настроены работать по проекту «Сила Сибири-2», на данный момент пока идут согласования по цене поставок.

«В любом случае, последняя встреча лидеров России и Китая и предстоящая встреча говорят о том, что проект «Сила Сибири-2» был все равно запущен. Ключевой момент - это переговоры по цене поставок газа и по формуле, как будут считаться объемы. Пока по основным ключевым вещам не можем договориться. Может быть, в сентябре, когда Путин будет в Китае, договорятся», - рассказал он.

Ранее в рамках переговоров президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, прошедших 8 мая в Москве, РФ и КНР подписали несколько документов, в том числе касающихся выгодного газового проекта «Сила Сибири - 2», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

