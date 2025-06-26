Эрдоган заявил, что Трамп согласился на переговоры с Путиным в Турции

Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Трамп считает, что конфликт на Украине сложнее других в мире

По его словам, в ходе обсуждения этого вопроса на саммите НАТО в Гааге глава Белого дома сообщил, что готов к встрече, но только в случае, если в Стамбул или Анкару для решения проблемы приедет президент РФ Владимир Путин.

«Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее», - заключил турецкий лидер.

Ранее газета Financial Times написала, что Трамп всё больше разочаровывается в Путине из-за его требований по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаПереговорыДональд ТрампВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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