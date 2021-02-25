Законопроект об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов внесен в Госдуму

По словам Яровой, уголовная ответственность будет наступать за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также за унижение их чести и достоинства.

Военный историк Евгений Норин в эфире НСН высказал мнение, что такой проект негативно скажется на всей научно-исторической деятельности.

«Новый запрет не будет соответствовать никакому сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Дело не только в том, что молодежь не приемлет запретов. Это дурно повлияет на академическую дискуссию», - полагает он.



