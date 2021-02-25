Законопроект об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов внесен в Госдуму
Депутаты всех фракций Госдумы внесли на рассмотрение палаты поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов. Документ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии «Единая Россия».
Авторами поправок стали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.
По словам Яровой, уголовная ответственность будет наступать за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также за унижение их чести и достоинства.
Военный историк Евгений Норин в эфире НСН высказал мнение, что такой проект негативно скажется на всей научно-исторической деятельности.
«Новый запрет не будет соответствовать никакому сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Дело не только в том, что молодежь не приемлет запретов. Это дурно повлияет на академическую дискуссию», - полагает он.
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