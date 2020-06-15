Законопроект о запрете блокировки Telegram внесён в Госдуму

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Фёдор Тумусов внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram в период действия режимов повышенной готовности. Авторы инициативы указывают, что этот сервис в подобных ситуациях госорганы и чиновники используют для информирования и получения сведений о текущей ситуации — в данном случае о коронавирусе COVID-19, сообщает RT.

Как напоминает «Газета.ру», законопроект о прекращении блокировки Telegram в России Тумусов и Ионин ещё в апреле направляли в Минкомсвязи и премьер-министру Михаилу Мишустину.

В июне основатель Telegram Павел Дуров поддержал инициативу депутатов о разблокировке сервиса. Он заявил, что мессенджером в России пользуются 30 миллионов человек, и отказ от блокировки положительно сказался бы на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

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Мессенджер был заблокирован в России по решению суда из-за отказа администраторов Telegram предоставить ФСБ «ключи для дешифровки» сообщений пользователей. Дуров настаивает, что борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, подчеркивая, что администрация Telegram активно борется с попытками распространять призывы к насилию и террору.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ГосдумаБлокировкаTelegram
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