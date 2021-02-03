МИД РФ оценил возможность введения Западом новых санкций против России

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник вечером постановил заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.

На суде об изменении срока оппозиционного политика Алексея Навального с условного на реальный присутствовали дипломаты из более чем 10 стран. По мнению Захаровой, «это никакая не норма», а политическая акция: обычно иностранные дипломаты приходят на суд над гражданами их страны.

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН назвал это дипломатическим демаршем, потому что дипломат не имеет права вмешиваться во внутренние дела государства, где он работает. По статье о вмешательстве во внутренние дела государства они могут быть высланы.

По его мнению, дипломатам было дано поручение продемонстрировать общую позицию Запада против задержания Навального. Дипломат также считает, что освобождать оппозиционера нельзя, потому что если Навального отпустят, Запад оценит это как свою победу.

Впрочем, помимо паломничества европейских дипломатов на суд, решение Симоновского суда вызвало и официальную реакцию. Так, главы МИД Великобритании, ФРГ и США уже призвали освободить Навального.

