Кабмин ФРГ не исключает новых санкций по ситуации вокруг Навального

Кабмин ФРГ не исключает новых санкций по ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, передает ТАСС.

Ранее в среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с ситуацией вокруг Навального «зашкаливает».

Накануне Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима, заменив условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В итоге, с учетом ранее отбытого им домашнего ареста, он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев. После оглашения приговора в защиту Навального высказался ряд мировых лидеров, в том числе Германии и Франции. Между тем, в Кремле не стали комментировать решение суда по делу Навального.

