Законопроект о ратификации СНВ-3 рассмотрит Госдума

Договор, как следует из пояснительной записки к документу, будет продлен на пять лет. Срок действия текущего договора истекает 5 февраля 2021 года.

Во вторник 26 января 2021 года Россия и США обменялись нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. В Кремле заявили, что уже в ближайшие дни стороны "завершат процедуры", которые обеспечат "взаимное ограничение ракетно-ядерных арсеналов".

Ранее Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, кому нужно продление СНВ-3. По мнению Климова, "это нужно всему человечеству", так как РФ и США обладают около 95% запасов боевого ядерного оружия, возможность применения которого необходимо сдерживать.

