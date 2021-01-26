Законопроект о ратификации СНВ-3 рассмотрит Госдума

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США. Об этом сообщает Интерфакс.

Мемы стали несмешными: Америка обезопасит себя продлением СНВ-3

Договор, как следует из пояснительной записки к документу, будет продлен на пять лет. Срок действия текущего договора истекает 5 февраля 2021 года.

Во вторник 26 января 2021 года Россия и США обменялись нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. В Кремле заявили, что уже в ближайшие дни стороны "завершат процедуры", которые обеспечат "взаимное ограничение ракетно-ядерных арсеналов".

Ранее Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, кому нужно продление СНВ-3. По мнению Климова, "это нужно всему человечеству", так как РФ и США обладают около 95% запасов боевого ядерного оружия, возможность применения которого необходимо сдерживать.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДоговорВооружениеВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры