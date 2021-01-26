Законопроект о ратификации СНВ-3 рассмотрит Госдума
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США. Об этом сообщает Интерфакс.
Договор, как следует из пояснительной записки к документу, будет продлен на пять лет. Срок действия текущего договора истекает 5 февраля 2021 года.
Во вторник 26 января 2021 года Россия и США обменялись нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. В Кремле заявили, что уже в ближайшие дни стороны "завершат процедуры", которые обеспечат "взаимное ограничение ракетно-ядерных арсеналов".
Ранее Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, кому нужно продление СНВ-3. По мнению Климова, "это нужно всему человечеству", так как РФ и США обладают около 95% запасов боевого ядерного оружия, возможность применения которого необходимо сдерживать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Законопроект о ратификации СНВ-3 рассмотрит Госдума
- Путин и Байден договорились «постоянно общаться»
- Байден в телефонном разговоре заявил Путину о поддержке суверенитета Украины
- Путин поздравил Байдена со вступлением в должность президента США
- Володин заявил, что силовику, ударившему на митинге женщину, мешали исполнять обязанности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru